Церемония посвящения кадетов в Юнармию прошла в Ногинске

Для учащихся Центра образования № 21в Ногинске состоялась торжественная церемония присвоения чинов и вручения удостоверений кадетам-казакам. Этот день надолго останется в памяти всех присутствующих, ведь он ознаменовал новый этап в жизни воспитанников.

Кульминацией дня стало официальное зачисление кадетов-казаков в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В знак этого кадетскому объединению было торжественно вручено Знамя Юнармии — символ чести, доблести и преемственности поколений.

Среди почетных гостей были атаман Юрий Смирнов, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов. Пришли поддержать юных кадетов и ветераны спецоперации. Гости обратились к ребятам с напутственными словами, пожелав им расти достойными гражданами своей страны, усердно учиться и чтить славные традиции.

Завершилось мероприятие очень символично и трогательно. Участники и гости посетили музей Боевой Славы, где почтили память героев, а затем возложили цветы к Мемориалу воинов.