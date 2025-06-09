Церемония награждения волонтеров прошла в рамках акции «Za Россию» в Серпухове
В рамках акции «Za Россию» в Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Серпухове состоялось торжественное награждение волонтеров, активно участвующих в сборе гуманитарной помощи, изготовлении необходимых изделий и доставке их на передовую. Эти люди — настоящие герои тыла, чья самоотверженная работа играет важнейшую роль в поддержке военных.
С 2 по 11 июня в местном отделении партии «Единая Россия» совместно с Единым центром поддержки участников СВО, их семей и Ассоциацией ветеранов СВО городского округа Серпухов проходит акция по сбору гуманитарной помощи под патриотическим девизом «Zа Россию», приуроченная ко Дню России. Цель инициативы — объединить жителей округа для всесторонней поддержки защитников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
В ходе мероприятия были отмечены медалями «Волонтеру России» представители волонтерского объединения «Вместе со СВОими», специалисты центра по плетению маскировочных сетей, а также активисты профсоюзов работников госучреждений и здравоохранения. Награды вручались согласно приказу командира батальона «Курские Витязи», также были вручены благодарственные письма.
В церемонии приняли участие депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, председатель городской организации ветеранов войны и военной службы Владимир Курилов, руководитель Единого центра поддержки участников СВО Лидия Халачева, депутат Окружного Совета Надежда Еремина и председатель Серпуховской территориальной организации профсоюза госслужащих Галина Улитина.
Волонтеры продолжают проявлять патриотизм и неустанно трудятся в тылу, оказывая всестороннюю помощь военнослужащим.