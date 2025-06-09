Церемония награждения волонтеров прошла в рамках акции «Za Россию» в Серпухове

В рамках акции «Za Россию» в Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Серпухове состоялось торжественное награждение волонтеров, активно участвующих в сборе гуманитарной помощи, изготовлении необходимых изделий и доставке их на передовую. Эти люди — настоящие герои тыла, чья самоотверженная работа играет важнейшую роль в поддержке военных.

С 2 по 11 июня в местном отделении партии «Единая Россия» совместно с Единым центром поддержки участников СВО, их семей и Ассоциацией ветеранов СВО городского округа Серпухов проходит акция по сбору гуманитарной помощи под патриотическим девизом «Zа Россию», приуроченная ко Дню России. Цель инициативы — объединить жителей округа для всесторонней поддержки защитников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе мероприятия были отмечены медалями «Волонтеру России» представители волонтерского объединения «Вместе со СВОими», специалисты центра по плетению маскировочных сетей, а также активисты профсоюзов работников госучреждений и здравоохранения. Награды вручались согласно приказу командира батальона «Курские Витязи», также были вручены благодарственные письма.