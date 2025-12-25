Церемония награждения директоров учреждений образования прошла в Солнечногорске

Глава Солнечногорска Константин Михальков подчеркнул значимую роль педагогов в формировании личности гражданина — патриота Родины. Он отметил, что учителя городского округа активно участвуют в судьбе страны и являются лидерами общественного мнения.

«От лица всех жителей я выражаю вам благодарность и глубокую признательность за верность профессии и неоценимый вклад в детей, за которыми будущее. Спасибо за титанический труд, энергию, высокое качество знаний наших учеников. Пусть новый год принесет только лучшее», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Солнечногорска Ольга Гончар выразила благодарность за совместную работу педагогов и партии на благо жителей округа: участие в проекте «Успех в единстве поколений» и мероприятиях к 80-летию Великой Победы, поддержку бойцов специальной военной операции и их семей, сбор гуманитарной помощи, увековечивание памяти о героях и многое другое.

Почетными грамотами секретаря местного отделения партии «Единая Россия» были награждены руководители лицея № 1 имени Александра Блока, лицеев № 7 и 8, гимназии № 6 имени дважды Героя Советского союза Д. А. Драгунского, школ № 2, 4, 5 с углубленным изучением отдельных предметов, Андреевской, Ложковской, Менделеевской, Обуховской, Поваровской, Тимоновской общеобразовательных школ, школы «Лесные озера, Радумльского лицея-интерната и Берсеневской общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.