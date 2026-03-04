Центр профориентации Серпухова оказал помощь волонтерам

Серпуховские молодежные активисты сплели масксети для бойцов в волонтерском цехе «Добрые Руки». Центр по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова во главе с директором Надеждой Ереминой 2 марта посетил волонтерский цех «Добрые Руки», действующий при Богоявленском храме.

В рамках визита активисты приняли участие в плетении маскировочных сетей — одной из наиболее востребованных позиций в зоне специальной военной операции.

«Добрые Руки» — один из старейших и самых активных волонтерских цехов Серпухова. За три года работы проект объединил более 200 неравнодушных жителей. Добровольцы ежедневно изготавливают не только маскировочные сети, но и балаклавы, тактические пятиточечники, а также шьют толстовки для военнослужащих.

«Участие подрастающего поколения в таких инициативах подчеркивает важность преемственности традиций взаимопомощи и поддержки наших защитников», — отметила Надежда Еремина.

Сегодня в Серпухове действует целая сеть волонтерских объединений, которые на регулярной основе обеспечивают бойцов необходимым снаряжением.