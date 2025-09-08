Центр поддержки участников СВО и их семей открыли в Ногинске

В Ногинске на улице Рабочей, 28 открылся многофункциональный центр, призванный оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Учреждение создано для обеспечения комплексной поддержки ветеранов и их близких.

Работа центра организована по принципу «одного окна», что позволяет получать различные услуги в одном месте. Здесь трудятся специалисты из разных областей: юристы, психологи, социальные работники, а также представители Министерства обороны и медицинских учреждений. Это позволяет оперативно решать вопросы, касающиеся юридической помощи, психологической поддержки, медицинских услуг и социальных льгот.

Кроме консультационной деятельности, в центре планируется проведение просветительских мероприятий. В ближайшем будущем здесь будет создан музейно-образовательный комплекс, направленный на патриотическое воспитание молодежи. Для школьников и студентов организуют выставки, лекции и встречи с ветеранами.

Открытие этого центра в Богородском округе стало важным шагом в реализации государственной программы по поддержке военнослужащих и их семей. Новый проект сделает взаимодействие между нуждающимися в помощи гражданами и государственными структурами более эффективным.