Центр поддержки участников СВО Богородского округа откроется в сентябре

До открытия Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей осталось менее двух недель. Основная задача Центра — оказание бойцам и их близким всесторонней помощи и поддержки.

Учреждение будет работать по принципу «одного окна».

В день торжественного открытия, шестого сентября, в программе запланирована работа выставки, посвященной истории службы и достижениям участников спецоперации. Также пройдут мастер-классы и семинары, которые помогут волонтерам и специалистам повысить свои навыки в поддержке военнослужащих.

Открытие Центра поддержки — это еще один шаг к созданию сильной системы помощи участникам СВО и их семьям в Богородском округе. Такой формат работы поможет снять множество проблем и даст возможность каждому почувствовать заботу и поддержку общества.

Знаково, что открытие состоится в День празднования Богородского края.

Напомним, что ранее ход ремонтных работ в учреждении по адресу: город Ногинск, улица Рабочая, дом 28, лично проверил глава Богородского округа Игорь Сухин. В ходе осмотра он отметил, что помещения стали более светлыми, просторными и практичными. Работы находятся в финальной стадии. Остаются последние штрихи, в том числе, сборка мебели.