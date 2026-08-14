Центр милосердия передал обувь семьям бойцов СВО из Серпухова

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове 12 августа провел акцию помощи перед Днем знаний. «Центр милосердия собора святителя Николая Чудотворца» передал более ста пар новой обуви для детей и подростков.

Партнеры и давние друзья центра передали более ста пар обуви разных моделей и размеров. Это не разовая инициатива: у организаций уже сложилась совместная работа по поддержке семей, и эта поставка стала продолжением нескольких общих проектов, ориентированных на детей.

В доставке и отгрузке помогали юные волонтеры Центра милосердия Никита и Кира Колябины. Обувь подобрана разнообразно — от легких кроссовок до демисезонных вариантов, что позволяет закрыть разные потребности. Вся продукция новая, качественная и готова к ежедневной носке.

Для многих родителей такая помощь становится своевременной возможностью сосредоточиться на сборах в школу, не отвлекаясь на лишние траты. Распределение прошло адресно: сотрудники центра заранее уточнили запросы семей, чтобы каждый получил именно то, что нужно. Акция охватила более 50 семей.