Почти 2,5 тысячи заявок подали на участие в кадровой программе «Герои Подмосковья» для ветеранов СВО. В финал вышли 70 лучших кандидатов, среди которых — Юлия Губанова. Проработав на посту главы одного из районов Запорожья, женщина стала добровольцем и научилась управлять БПЛА. Теперь она пройдет обучение, чтобы продолжить работу на госслужбе.

Образовательная программа проекта «Герои Подмосковья» началась в сентябре. Кандидаты проходили тестирования и устные собеседования, в ходе которых эксперты выбрали 70 самых выдающихся претендентов. Среди них — бывшая глава Акимовского района Запорожья Юлия Губанова. Женщина вступила в добровольческий отряд, который занимается испытанием роботизированных электронных комплексов и систем на линии соприкосновения.

«Приняла решение прийти на программу „Герои Подмосковья“ с целью продолжить в дальнейшем свою работу на государственной службе, повысить свои компетенции в управлении и дальше приносить пользу обществу», — поделилась она.

В течение года вместе с другими ветеранами СВО Юлия Губанова будет изучать государственное управление и проходить стажировки в органах власти. За каждым обучающимся закрепят опытного наставника из числа представителей регионального правительства.

Узнать больше об условиях участия в проекте и подать заявку можно по ссылке.