Трогательный момент с раненым бойцом СВО у Кремлевской стены попал на видео

Трогательное видео с раненым участником СВО, который возложил цветы к Вечному огню в Москве, сняли у Кремлевской стены. Видеоматериал опубликовал в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

На кадрах караульный из Президентского полка пропустил бойца на костылях, который с букетом цветов в руках поднимался по ступенькам к Вечному огню в Александровском саду.

У Вечного огня военнослужащий с трудом опустился на одно колено, чтобы возложить цветы, но потерял равновесие и почти упал. Караульный помог ему подняться, после чего боец поклонился Могиле Неизвестного Солдата.

Как написал Соловьев в своем сообщении, на видео военнослужащий, который получил ранение в ходе службы на СВО.

Ранее боец отряда «Борз» на мотоцикле вывез 12 сослуживцев, раненных в ходе кураховской операции. Во время операции спасения их обстреливали из минометов.