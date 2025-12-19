Трофейный беспилотник-разведчик передали музею Подольска

В дар музею «Подолье» передали трофейный беспилотник-разведчик. Торжественная передача состоялась в структурном подразделении музея — Подольском выставочном зале.

Заместитель главы, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова передала в музейный фонд военный трофей бойца из Подольска с позывным Режиссер.

«Наш земляк сбил этот разведывательный дрон, попав непосредственно в аккумулятор. Поэтому механизм практически не поврежден», — рассказала Ольга Шашкова.

Она рассказала, что по поручению главы округа Григория Артамонова память о подвигах подольских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции будет увековечена с помощью информационного пилона.

После торжественной части гости ознакомились с новым экспонатом «Военной комнаты» Подольского выставочного зала и с ее постоянной экспозицией. Здесь представлены находки поискового отряда военно-патриотического объединения «Память» и образцы современной техники, которую используют наши защитники в зоне проведения боевых действий.

Посетить военную комнату можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина, 113. Вход свободный для всех желающих в возрасте 0+.