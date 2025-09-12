Трое бойцов СВО из Ленинского округа вышли в финал программы «Герои Подмосковья»

Военнослужащие из Ленинского округа прошли отбор на участие в престижной областной программе федерального проекта «Время Героев». У них появится шанс успешно построить карьеру в одной из предложенных областей.

В программе участвуют майор запаса Алексей Гуренков, рядовой запаса Вадим Свистунов и действующий военнослужащий Виталий Шереметьев. Они уже начали очно обучаться в мастерской управления «Сенеж».

«Наша задача и наш долг — помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению Президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“. Из более 2,4 тысячи человек со всей страны, подавших заявки, были отобраны 70 участников. Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обучающиеся освоят четыре модуля. Каждый будет идти по 11 дней. Они посвящены госполитике и системе управления. Также участники пройдут стажировку в органах госвласти под руководством опытных наставников.

«Для нас большая честь, что трое наших земляков были удостоены права участвовать в такой важной и масштабной программе. Это говорит об их высоких личных и профессиональных качествах, проявленных как в ходе боевых задач, так и в гражданской жизни. Мы гордимся нашими героями и со своей стороны сделаем все возможное, чтобы поддержать их на этом новом этапе», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.