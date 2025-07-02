Три школьных музея в Химках вошли в список лучших экспозиций в России

Музей Победы подвел итоги федеральной программы и объявил 200 лучших школьных музеев. В список вошли 11 учреждений из Подмосковья, включая три музея из Химок.

Среди них — музей воинской славы и краеведения лицея № 21. Экспозиции рассказывают о подвигах жителей Химок в годы Великой Отечественной войны, а также подробно освещают битву за Москву и события в окрестностях Сходни.

В список вошел также музейный комплекс лицея № 7. Здесь представили экспонаты времен Российской империи, собранные историком Исааком Поляком, а также предметы Великой Отечественной войны, находки и трофеи специальной военной операции. Музей стал результатом совместной работы учителей, учеников и их семей.

Третьей гордостью Химок стал музей боевой славы Российской международной академии туризма. Его открыли в 2019 году после обширной исследовательской работы студентов, посвященной бойцам Химкинского ополченческого батальона.

«Важно правильно воспитывать подрастающее поколение, закладывать в нем необходимые знания и интерес к истории и культуре. Огромная благодарность учителям и директорам за их труд и преданность делу. Благодаря вам дети и взрослые получают возможность прикоснуться к истории и узнать много нового», — подчеркнула глава Химок Елена Землякова.

Организаторы отметили музеи за качественные экспозиции, активную просветительскую деятельность и вовлеченность школьников. В итоговый список вошли учреждения из 59 регионов России, а также музеев из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.