Три семьи участников СВО из Балашихи отправились в круиз по Москве-реке

В День защиты детей в рамках проекта «Женское движение Единой России» для родственников участников специальной военной операции организовали речной круиз по Москве-реке. Праздничное мероприятие, наполненное яркими выступлениями и душевной атмосферой, собрало около 80 человек из разных городов Подмосковья, включая три семьи из Балашихи.

В круиз отправились близкие участников специальной военной операции из Воскресенска, Жуковского, Клина, Ленинского, Люберец, Сергиева Посада, Серпухова, Ступино и Черноголовки. Балашиху представили семьи Трусковых, Газарянц и Махониных.

Круиз стал настоящим подарком для мам и детей, среди которых были и малыши в колясках. Гостей ждала насыщенная программа: концерт от Академии Игоря Крутого, возможность полюбоваться видами Москвы с палубы теплохода, вкусные угощения и теплое общение. Организаторы продумали все до мелочей, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и мог насладиться праздником.

«Видеть улыбки детей и их родителей — лучшая награда для нас. Надеюсь, этот день подарил семьям немного счастья и отвлек от повседневных забот», — поделилась региональный координатор проекта и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.