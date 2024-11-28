Три изготовленных в Реутове протеза передали участнику СВО

Участник специальной военной операции, паралимпиец Александр Никульников получил три протеза, созданных в Центре ортопедии и протезирования городского округа Реутов. Ему вручили изделия для ходьбы, спорта, а также для плавания и водных процедур.

Необходимые для жизни и спорта протезы старшему лейтенанту воздушно-десантных войск Александру Никульникову передали глава городского округа Филипп Науменко и руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Военнослужащего специальной военной операции наградили тремя орденами мужества, медалью за отвагу, медалью за храбрость второй степени степени. Боец после полученного ранения освоил паралимпийский вид спорта: волейбол на колясках. Специалисты Центра ортопедии и протезирования изготовили для Александра Никульникова сразу три протеза: кроме спортивного он получил еще изделие для ходьбы и протез для плавания и водных процедур.

В Центр ортопедии и протезирования городского округа Реутов для создания своих изделий используют современные материалы и технологии. Свыше 1200 протезов выпустило предприятие за три года работы. В том числе порядка 200 изделий изготовили для военнослужащих специальной военной операции.

Напомним, что этим летом глава Реутова Филипп Науменко и руководитель центра протезирования Андрей Лазарев организовали проект «Школа ходьбы», в рамках которого пациенты проходят полную реабилитацию. Для этого в центре выделили дополнительное помещение, установили физиотерапевтическое оборудование и аппараты для механотерапии.

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