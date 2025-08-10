Три бойца белгородского подразделения «Орлан» пострадали при обстреле ВСУ
В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, пострадавших с баротравмами доставили в областную клиническую больницу. Всем оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно.
В прошлом месяце после атаки дроном Белгородского района бойцы «Орлана» получили осколочные ранения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали.
Кроме того, в поселке Октябрьском FPV-дрон тогда пробил крышу склада производственного предприятия, в селе Байцуры Борисовского района — поджег кровлю частного дома.
