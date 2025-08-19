Три 3D-принтера появились в центре спецподготовки контрактников в Балашихе

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе, где расположен первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, появилось новое оборудование — три современных 3D-принтера. Технику передали депутат Государственной думы Геннадий Панин и Герой России Андрей Митяшин.

Во время визита гости посетили учебные классы и тренировочный полигон, где кандидаты изучают теорию и отрабатывают практические навыки. Программа подготовки включает тактику, огневую и инженерную подготовку, навыки боевого взаимодействия и оказания первой помощи.

Новые 3D-принтеры значительно расширили возможности центра. С их помощью создают учебные макеты, включая образцы иностранных мин, используемых противником в зоне специальной военной операции, что позволяет безопасно обучать контрактников разминированию. Также изготавливают макеты российских боеприпасов, датчиков целей и других элементов, необходимых для качественной подготовки.

«3D-технологии делают обучение максимально приближенным к реальным боевым условиям. Кандидаты могут работать с точными макетами техники и вооружения, что повышает эффективность подготовки при полной безопасности», — отметил старший инструктор центра Алексей Зуев.

Центр «Витязь», открытый в 2023 году, объединяет все этапы оформления контракта с Минобороны: от медкомиссии и юридических консультаций до открытия банковского счета и информирования о мерах соцподдержки. Контрактники получают комплекс социальных гарантий, о которых можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.