Третий фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» завершился в Москве

Грандиозным праздничным концертом завершился III Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев», проходивший в национальном центре «Россия» в Москве. Хедлайнерами стали певица Пелагея и балет «Кострома», а среди участников — ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Одним из номеров стало исполнение песни «От героев былых времен…» из фильма «Офицеры». Спели ее ветеран Великой Отечественной войны Игорь Васильевич Тимашев и участник СВО Сергей Борзов при поддержке Большого детского хора имени Попова.

«Мне безмерно приятно, что меня приглашают, что ветеранам СВО дают слово и трибуну. Это важно и нужно. И я искренне счастлив», — отметил гость мероприятия, кавалер ордена Мужества Илья Казаков.

За три дня фестиваля на нем показали 26 картин. Параллельно показы при поддержке Россотрудничества проходили в 21 стране. Впервые в программу мероприятия вошли ленты документалистов из Италии, Палестины, Сербии, Словакии и других стран.

Также в деловой программе фестиваля были круглые столы и открытые встречи, в том числе с самими героями документальных фильмов.