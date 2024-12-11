Треш-стримеру Прокудину вынесли приговор за оскорбление участников СВО

Стримера Павла Прокудина, оскорбившего в прямом эфире участников специальной военной операции, приговорили к 2,5 года в колонии-поселении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев в колонии-поселении», — отметили в пресс-службе.

Павел Прокудин признал вину и раскаялся в содеянном.

В начале марта 2023 года пьяный Прокудин во время прямой видеотрансляции, используя ненормативную лексику, негативно отозвался о верующих.

Тогда мужчину привлекли к ответственности. Но спустя несколько месяцев он снова провел прямой эфир и оскорбил российских военнослужащих. В частности, стример назвал участников спецоперации «пушечным мясом».

В апреле 2024 года треш-стример опять провел прямую видеотрансляцию и негативно отозвался о пожилых людях.

Ранее суд Волгограда приговорил тиктокера Павла Прокудина к 10 суткам административного ареста за избиение мамы и бабушки на стриме. Полицейские провели проверку. Они опросили женщин и приняли заявление от матери блогера. Правоохранители обратили внимание, что ранее Прокудин в прямом эфире уже бил свою бабушку. Пенсионерка отказалась подавать заявление на внука.