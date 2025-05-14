Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове

В рамках благотворительного проекта «Герои нашего времени» в Серпухове провели первый учебно-тренировочный сбор по адаптивному боксу с участием ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло при поддержке президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева и Министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

Сборы также посетили врип главы Серпухова Алексей Шимко, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов, заместитель руководителя аппарата Паралимпийского комитета России Иван Потехин, руководитель департамента Олимпийского бокса Федерации бокса России Андрей Истомин, председатель Автономной некоммерческой организации «Межрегиональная федерация пара-бокса» Илья Филиппов, чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Федор Чудинов.

С помощью VR-очков участники тренировки смогли ощутить себя как на настоящем ринге. Они оттачивали технику и координацию. Сборы продолжаться до четверга. На итоговом состязании ветераны СВО продемонстрируют навыки, которые им удалось освоить.

«Сегодня ветераны боевых действий — не просто участники тренировки, а команда, готовая поддерживать друг друга, делиться опытом и достигать новых вершин. Успешных тренировок и вперед — к победам!» — пожелал Алексей Шимко.