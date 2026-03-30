Тренировку для ветеранов СВО провели в Богородском округе

29 марта ветераны СВО вместе с гражданской группой начальной военной подготовки «50/50» организовали выездную тренировку на территории Богородского округа. К учениям присоединились физкультурно-патриотическое объединение «Волчок» и Единый казачий фронт.

Участники отработали в условиях, максимально приближенных к боевым, штурм, зачистку окопов и «вражеских оборонительных сооружений», движение и взаимодействие групп, тактическую медицину и правила эвакуации. Получился настоящий мастер-класс по выживанию.

Не обошлась тренировка и без современных технологий. К участникам присоединились инструкторы и пилоты БПЛА (в том числе из Ногинска).

В конце были подведены итоги и разобраны ошибки. После этого участники развели костер, приготовили походный обед на свежем воздухе и в неформальной обстановке обсудили планы на будущее.