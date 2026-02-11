Тренировка ко Дню зимних видов спорта России прошла в Химках

В городском округе Химки отметили День зимних видов спорта России. Праздничная тренировка состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор».

Участниками стали дети и взрослые. Они встали на лыжи и попробовали себя в популярном зимнем направлении. Встречу организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Памятную дату учредили в честь годовщины открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Праздник популяризирует лыжи, фигурное катание, хоккей, сноуборд, горные лыжи, биатлон, керлинг и другие дисциплины. О значении даты участникам рассказала чемпионка России по горным лыжам Лидия Дьякова. Она также отметила, что с начала специальной военной операции почти сто спортсменов добровольно ушли защищать Родину.

«Мастера спорта, победители турниров и заслуженные спортсмены с первых дней встали на защиту национальных интересов страны. Важно помнить об их героизме и оказывать поддержку нашим спортсменам, участникам СВО и их семьям», — подчеркнул депутат Химок Глеб Демченко.