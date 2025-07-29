Тренер из Истры провел урок по боевому самбо для бойцов СВО

Сотрудник Истринской спортивной школы имени Н. Л. Федорович Алексей Годунов отправился на передовую вместе с гуманитарной помощью и провел там занятие по боевому самбо для участников специальной военной операции. Тренировка прошла на территории Донецкой Народной Республики.

В составе подразделений, в которые направили гуманитарный груз, в том числе есть и бойцы из муниципального округа Истра. Алексей Годунов передал им слова благодарности за службу, пожелал крепости духа и скорейшего возвращения домой.

Тренировка прошла на специальной площадке. Перед основным блоком приемов Алексей провел разминку, а после выдал бойцовские перчатки и защитные шлемы, чтобы избежать травм и обезопасить участников мастер-класса.

На занятии бойцы отрабатывали ударную технику, броски и болевые приемы. Выбор пал именно на эти элементы не случайно, ведь они могут пригодиться и на передовой.