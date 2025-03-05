Трем жителям Солнечногорска присвоили звание почетного гражданина

Почетными гражданами округа стали генеральный директор АО «Солнечногорский механический завод» Александр Сурков, первый заместитель директора — руководитель НИИ реабилитологии имени профессора Пряникова Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Яковлев и заслуженный артист России Сергей Куприк.

«Эти люди внесли неоценимый вклад в развитие округа в своих сферах и не только. Также их можно отметить за весомую поддержку бойцов СВО, их семей и жителей новых территорий», — рассказал Константин Михальков.

Александр Сурков возглавляет Солнечногорский механический завод, который поставил семь тысяч парашютных систем для российской армии, воссоздал производство уникальных изделий, запустил новые улучшенные образцы.

Алексей Яковлев активно организует работу медиков в стационарных и эвакуационных подразделениях на линии боевого соприкосновения. Также он налаживает инфраструктуру для длительного нахождения медицинских бригад в местах дислокации. Благодаря такому подходу более 4500 пациентов в критическом состоянии получили оперативную помощь.

Сергей Куприк уже много лет помогает жителям Донбасса и военнослужащим. На личные средства он закупает гуманитарные грузы и доставляет их в зону СВО, при этом сам выступает с благотворительными концертами.

Звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» — высшая награда муниципалитета. Ее присваивают участникам Великой Отечественной войны; за совершение мужественных поступков на благо жителей; многолетнюю благотворительную и меценатскую деятельность; героизм и мужество, помощь и участие в специальной военной операции.