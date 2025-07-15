Трем бойцам СВО в Котельниках вручили медали «Ветеран боевых действий»

В Котельниках состоялась рабочая встреча с ветеранами специальной военной операции. В ходе мероприятия троим участникам были вручены медали «Ветеран боевых действий», а еще двое получили членские билеты Ассоциации Ветеранов СВО Московской области.

Особое внимание уделили обсуждению актуальных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО после возвращения к мирной жизни. В частности, речь шла о порядке оформления выплат за боевые ранения.

Также подробно рассмотрели ситуацию одного из ветеранов, которому разъяснили процедуру получения компенсации за земельный участок — он соответствует всем требованиям и теперь может подать необходимые документы.