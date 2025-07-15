Трем бойцам СВО в Котельниках вручили медали «Ветеран боевых действий»

В Котельниках состоялась рабочая встреча с ветеранами специальной военной операции. В ходе мероприятия троим участникам были вручены медали «Ветеран боевых действий», а еще двое получили членские билеты Ассоциации Ветеранов СВО Московской области.
Во встрече приняли участие руководитель Ассоциации ветеранов СВО Котельников Денис Сиваконь, заместитель главы муниципалитета Сергей Яковлев, депутат Совета депутатов Рания Ибрагимова и руководитель организации «Золотые руки ангела» Валентина Зюзь.
Особое внимание уделили обсуждению актуальных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО после возвращения к мирной жизни. В частности, речь шла о порядке оформления выплат за боевые ранения.
Также подробно рассмотрели ситуацию одного из ветеранов, которому разъяснили процедуру получения компенсации за земельный участок — он соответствует всем требованиям и теперь может подать необходимые документы.
Администрация городского округа продолжает системно поддерживать защитников Отечества и их семьи.
Все обращения, поступившие на встрече, взяты в работу и будут сопровождаться до полного решения.
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