Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не знал о некоторых фактах, касающихся украинского конфликта. Об этом дипломат рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Василий Небензя допустил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встреч в Анкоридже и бесед с американской стороной делился сведениями, которые стали откровением для представителей Вашингтона.

В частности, высокопоставленный дипломат указал, что Трамп с трудом поверил в рассказ Путина о запрете и преследовании УПЦ на Украине

«Есть и другие вещи, о которых он, возможно, не подозревал. Ему нужно было в это поверить», — подчеркнул Небензя.

Дипломат также добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который ранее встречался с Путиным, во время общения с ним также услышал много нового о ситуации на Украине и перспективах урегулирования конфликта.

Встреча президента России Путина и Дональда Трампа в Анкоридже состоялась летом 2025 года. Лидеры двух стран встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон. The Economist позднее писал, что саммит на Аляске стал триумфом для Владимира Путина.