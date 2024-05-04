Спецоперация 04 мая 2024, 04:24 Трамп разработал подробный план завершения украинского конфликта Telegraph: Трамп создал мирный план по Украине, но не раскроет его до выборов РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп разработал подробный план мирного урегулирования ситуации на Украине, однако рассказывать подробности до выборов в Америке не планирует. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«[Трамп] разработал подробный план мирного окончания [конфликта], но не будет раскрывать его до выборов», — сказано в материале.

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Журналисты отметили, что бывший лидер Штатов не хочет обсуждать свою задумку «в новостях кабельных телеканалов», потому что в таком случае потеряется «весь рычаг воздействия». В ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться обычными заявлениями о том, что сможет урегулировать ситуацию на Украине, привлекая таким образом избирателей, желающих скорейшего завершения конфликта.

Ранее газета The Wall Street Journal напомнила, что Трамп, когда был президентом, не скрывал пренебрежительного отношения к Украине. Помимо этого, переговариваясь с зарубежными представителями политик называл это государство частью России.