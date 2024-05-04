Трамп разработал подробный план завершения украинского конфликта | 360°

04 мая 2024, 04:24
Трамп разработал подробный план завершения украинского конфликта
Telegraph: Трамп создал мирный план по Украине, но не раскроет его до выборов
Экс-президент США Дональд Трамп разработал подробный план мирного урегулирования ситуации на Украине, однако рассказывать подробности до выборов в Америке не планирует. Об этом сообщило издание The Telegraph.
«[Трамп] разработал подробный план мирного окончания [конфликта], но не будет раскрывать его до выборов», — сказано в материале.
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Журналисты отметили, что бывший лидер Штатов не хочет обсуждать свою задумку «в новостях кабельных телеканалов», потому что в таком случае потеряется «весь рычаг воздействия». В ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться обычными заявлениями о том, что сможет урегулировать ситуацию на Украине, привлекая таким образом избирателей, желающих скорейшего завершения конфликта.
Ранее газета The Wall Street Journal напомнила, что Трамп, когда был президентом, не скрывал пренебрежительного отношения к Украине. Помимо этого, переговариваясь с зарубежными представителями политик называл это государство частью России.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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