Тракторист погиб после атаки дрона ВСУ под Белгородом

Гладков: в селе Лаптевка после атаки дрона погиб тракторист

Украинский дрон атаковал работающий в поле трактор в районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области, погиб мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона, погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал губернатор.

Гладков добавил, что два беспилотника ВСУ также атаковали Белгород. Ранения получили двое мирных жителей, среди них 11-летний ребенок. Также пострадали три легковых автомобиля.

«Мальчика с осколочным ранением лица доставляют в детскую клиническую больницу. Женщину с осколочным ранением ноги — в городскую больницу № 2 Белгорода», — заключил глава области.

Ранее как минимум 15 беспилотников атаковали администрацию Энергодара, пострадавших нет.