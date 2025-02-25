Товарищеский хоккейный матч в честь бойцов СВО прошел в Богородском округе

На Ледовой арене Ногинска прошел товарищеский хоккейный матч, посвященный Дню защитника Отечества и воинам, участвующим в специальной операции. Событие состоялось в рамках всероссийского марафона «Сила России».
В команде Богородского округа выступали депутаты, опытные игроки Ночной хоккейной лиги и выпускники Ледовой школы. Почетные места на трибунах заняли участники специальной военной операции и их семьи, что добавило мероприятию особую значимость.
Заместитель главы округа Алексей Тимошин и протоиерей Марк Ермолаев открыли матч и вручили награды игрокам. Они подчеркнули важность таких соревнований в преддверии праздника, отмечая, что дружеские игры становятся хорошей традицией. Заместитель главы отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению связей и выражают благодарность защитникам, которые продолжают традиции мужества и патриотизма.
Матч завершился победой команды Богородского округа, подарив зрителям незабываемые моменты и заряд положительных эмоций.
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