Торжественный митинг в День защитника Отечества прошел в Лосино-Петровском

В рабочем поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский в День защитника Отечества состоялся торжественный митинг. Его организовали члены местного отделения партии «Единая Россия» и молодежный центр «Движение».

Мероприятие «Священный долг и честь — защита своего Отечества» собрало на площади у обелиска «В честь местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны» сотрудников Тонкосуконной фабрики имени Свердлова, представителей компании «Сибирская коллекция», ветеранов, участников боевых действий и специальной военной операции, а также молодежь и волонтеров.

Митинг открыло выступление Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского и активистов различных патриотических организаций.

Замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец обратилась к собравшимся с приветственным словом. Она отметила важность праздника и значимость каждого защитника Отечества. К ее словам присоединилась председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод.

Присутствующие почтили память защитников Отечества минутой молчания, возложили венки и цветы к обелиску. Военный оркестр исполнил известные патриотические песни.

Для участников памятного мероприятия организовали полевую кухню. Собравшиеся делились друг с другом воспоминаниями о своих близких, которые служили в армии.

«В трудных походах, на полях исторических сражений ковались победные, патриотические традиции российского воинства, крепла его мощь и слава. Мы искренне гордимся ратными подвигами наших отцов и дедов, их доблестью и мужеством. Чествуем тех, кто в наши дни посвятил себя служению Родине, защите ее свободы и безопасности», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.