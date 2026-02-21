Торжественное поздравление ветеранов и участников СВО прошло в Дмитрове

Мероприятие состоялось 20 февраля в центральном дворце культуры «Созвездие» и было приурочено ко Дню защитника Отечества. На него пригласили ветеранов Вооруженных сил, участников боевых действий и семьи погибших.

Глава округа Михаил Шувалов поздравил собравшихся с наступающим праздником и поблагодарил не только военнослужащих, но и тех, кто помогает фронту в тылу: медиков, связистов, волонтеров, которые плетут сети, шьют вещи для бойцов и собирают гуманитарные грузы.

К поздравлениям присоединились депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов. Они выразили гордость за Город воинской славы Дмитров и поблагодарили жителей, организации и предприятия округа, которые поддерживают участников специальной военной операции.

За общественную работу и вклад в поддержку ветеранов благодарственные письма получили руководители местных отделений ветеранских организаций: Владимир Кузовлев («Боевое братство»), Валерий Яцурин (организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации), Евгений Лапицкий (Российское военно-историческое общество). Почетные грамоты вручили представителям общественных объединений и бизнеса, помогающим бойцам: Татьяне Черныш, Кристине Веселковой, Надежде Прусовой, Владиславу Чебурашкину, Игорю Терентьеву и Николаю Лаушкину.

Отдельно поздравили действующих участников боевых действий, находящихся в отпуске. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Мероприятие завершилось концертной программой с военно-патриотическими композициями, номерами о преемственности поколений и выступлениями, посвященными обороне Москвы.