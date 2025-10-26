Торжественное открытие «Тропы защитников Отечества» прошло в Чехове

На территории Чеховской больницы, расположенной на Пионерской улице, состоялось торжественное открытие «Тропы защитников Отечества». Мероприятие было приурочено к завершению ремонта одного из корпусов поликлиники и направлено на увековечивание памяти подвигов российских воинов.

«Это начало организации оказания медицинской помощи по принципу „зеленого коридора“ ребятам — участникам Специальной военной операции и вернувшимся домой. Действительно „Тропа защитников Отечества“ — будет символом памяти подвигов наших ребят. Это очень важно», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Всего посадили восемь саженцев сирени, как символ патриотизма и исторической памяти.

«Мне хочется пожелать, чтобы эта тропа памяти не просто была памятью о тех, кто отдал свою жизнь, а памятью о том, что это дело, это служение, оно совершается ежедневно», — прокомментировал благочинный Чеховского церковного округа Игумен Сергий (Куксов).