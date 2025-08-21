Торжественная встреча ко Дню офицера России прошла в Балашихе

В культурном центре «Рассвет» в деревне Соболиха городского округа Балашиха состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню офицера России. В зале собрались школьники, ветераны, активисты, представители общественных организаций и жители города.

Главной темой встречи стало единство поколений и поддержка защитников Родины. Лидер общественного мнения Игорь Усачев подчеркнул важность связи между прошлым и настоящим. Заведующая Соболихинской сельской библиотекой Ольга Антохина рассказала об истории офицерского корпуса, его традициях и значении.

На встрече показали видеоролик о благотворительных акциях в поддержку СВО. Волонтер группы «Добродеи» Никольского храма села Новый Милет Нейля Демина поделилась опытом сбора гуманитарной помощи.

Активные участники добровольческих акций получили благодарственные письма. Мероприятие украсило выступление автора-исполнителя Константина Гладышева с песней «Герои». В завершение гости сделали общую фотографию.