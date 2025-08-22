Топливная инфраструктура Брянской области подверглась атаке ВСУ

Власти Брянской области заявили об ударе по топливной инфраструктуре региона. Подробности опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам главы области, пострадал объект топливной инфраструктуры в Унечском районе.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, [на объекте] произошло возгорание», — пояснил он.

Сейчас пожар уже потушили.

«От лица жителей Брянской области благодарю все наши оперативные службы за профессионализм!» — добавил губернатор.

О каком именно объекте идет речь, Богомаз не уточнил.