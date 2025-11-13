Тестирование новых средств маскировки для бойцов СВО прошло в Ногинске

На территории Центра допризывной подготовки молодежи в г. Ногинск прошло тестирование инновационных средств защиты и маскировочных средств от тепловизионных приборов. 12 ноября, поздним вечером, при помощи приборов ночного видения, тепловизоров, а также при помощи дрона-разведчика прошли проверку модернизированные модели теплоизоляционных маскхалатов, одеял и пончо

Вся продукция произведена из новых материалов по уникальной технологии руками мастериц из волонтерской организации «Богородские берегини».

Для испытаний было специально выбрано темное время суток, чтобы с максимальной точностью проверить все качества и свойства предоставленных материалов. Тестирование проводили члены Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа совместно с педагогами и учащимися ЦДПМ, а также участниками гражданской группы НВП «50/50». Добровольцы с энтузиазмом откликнулись на просьбу «берегинь». Новые материалы прошли проверку успешно, доказав свою эффективность.

Подобного рода испытания проходят на территории муниципалитета регулярно. Все это направлено на обеспечение качественными материально-техническими средствами наших бойцов для успешного выполнения задач.