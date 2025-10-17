Тепловизионные прицелы передали участникам СВО из Лосино-Петровского

Супруга участника СВО Никиты из поселка Биокомбината обратилась в администрацию Лосино-Петровского с просьбой приобрести тепловизионные прицелы. На просьбу откликнулась заместитель главы Валентина Тропанец, которая передала гуманитарную помощь бойцу.

Никита служит сапером в бригаде особого назначения. Тепловизионные прицелы критически важны для эффективного выполнения боевых задач.

Сбор организовали совместно с волонтерской организацией «Тыл добра». Средства на прицелы удалось собрать благодаря единомышленникам, которые откликнулись на просьбу.

В администрации Лосино-Петровского прошла встреча с бойцом. Никита рассказал о службе и поблагодарил за помощь. Он приехал в округ в небольшой отпуск и скоро вернется на фронт.

«Благодарю всех неравнодушных за доверие и помощь! Остаток средств по сбору направлен на материал для маскировочных сетей. Вместе мы сила!» — сказала Валентина Тропанец.