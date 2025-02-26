Тематическую программу о защитниках Отечества провели в парках Богородского округа

Мероприятие «Земляки — защитники Отечества» организовали для всех желающих в Центральном и Глуховском парках Ногинска. Гости встречи смогли ознакомиться с архивными материалами о героях Богородского округа.

Спикером стала педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых Евгения Кудрявцева. Жители Ногинска и гости из Электроуглей и Подольска узнали о героях Северной, Отечественных, Первой Мировой, Гражданской, Афганской, Чеченской войн, специальной военной операции. Посмотрели фото- и видеоматериалы, обсудили важность сохранения памяти о героях, познакомились с тематической краеведческой литературой.

Поэтесса из Богородского округа Зинаида Миронова прочитала стихи о подвиге Вали Богоявленской и о своем сыне, который ушел добровольцем и осенью пропал без вести на СВО. Также для гостей парков была организована фотовыставка. Все желающие могли примерить форму и сфотографироваться с экспонатами. В Глуховском парке угощали солдатским чаем и устроили просмотр фильма «Небесный тихоход».