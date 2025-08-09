Телеведущий Сергей Карнаухов посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Журналист и ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Карнаухов посетил Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе, где проходят обучение граждане, решившие заключить контракт на военную службу. Ветеран боевых действий в Чечне и участник многочисленных поездок в зону специальной военной операции встретился с бойцами, готовящимися к отправке в войска, и поделился личным опытом службы на передовой.

По словам Карнаухова, Центр демонстрирует «абсолютно высокоорганизованную систему», которая позволяет кандидатам разобраться во всех вопросах, понять, куда они идут, и принять взвешенное решение.

«Человек уходит отсюда без нерешенных проблем, готовый защищать страну. Это пример, который стоит распространять на всю Россию», — подчеркнул он.

Центр был открыт в Балашихе в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он стал первым в России комплексом, где объединены все этапы оформления контракта с Министерством обороны и начальной подготовки бойцов.

Здесь кандидаты проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомятся с мерами социальной поддержки и проживают в комфортных условиях в течение трех-пяти дней, совмещая оформление документов с обучением.

Центр рассчитан на одновременное пребывание до 500 человек и работает под руководством специалистов и ветеранов легендарного спецподразделения «Витязь».

Главная особенность подготовки — участие опытных инструкторов, которые передают кандидатам не только теоретические знания, но и уникальный боевой опыт. Программа, разработанная совместно с курсантами старших курсов Московского высшего военного командного училища, включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи.

«Сегодня это не просто пункт, а центр притяжения, куда ребята приезжают не только подписать контракт, но и получить необходимые знания, подготовиться, собрать документы. Важно, что здесь проходят встречи с известными личностями и ветеранами, которые делятся опытом и оказывают моральную поддержку. Это очень ценно для тех, кто готовится стать военнослужащим», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Центр привлекает не только российских граждан, но и иностранных добровольцев. С момента открытия более 300 граждан других стран подали документы на контрактную службу. Среди них — выходцы из Кубы, Колумбии, Непала, Украины, Грузии и Таджикистана. Все они проходят обучение наравне с российскими кандидатами и после завершения подготовки направляются в войсковые части.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.