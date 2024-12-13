Телеканал «Звезда»: военный с позывным Кок назвал БМП более маневренными, чем Bradley
Боевая машина Bradley американского производства менее маневренная и скоростная, чем БМП отечественного производства. Об этом сайту телеканала «Звезда» сказал начальник аппаратной связи с позывным Кок.
По словам военного, американские производители делают упор на массу и толщину брони, тогда как российские — на маневренность.
«У нас — на маневренность, на уменьшение габаритов идет, чтобы тактически быстрее, а у них на защищенность», — сказал журналистам начальник аппаратной связи.
Ранее в Ростовской области выставили БМП, бронеавтомобили и танки производства США, Турции, Дании, Швеции, Канады и других стран.