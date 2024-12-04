Телеканал «Звезда»: саперы группировки «Запад» показали боевую работу на Купянском направлении

Саперы группировки войск «Запад», задействованные на Купянском направлении, продемонстрировали телеканалу «Звезда» боеприпасы и оружие, которые были переданы ВСУ их западными партнерами.

Военные инженеры создали так называемый импровизированный музей с западной военной техникой. В нем они хранят боеприпасы и оружие ВСУ. Среди образцов можно найти чешский автомат и американские гранаты.

Находясь на Купянском направлении, саперы помогают штурмовикам закрепиться на занятых позициях, рассказали журналисты телеканала.