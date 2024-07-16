Телеканал «Звезда»: российским бойцам вручили вознаграждение за уничтожение танка Abrams

Российские бойцы, задействованные в уничтожении американского танка Abrams, получили денежное вознаграждение. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В церемонии награждения участвовал заместитель командующего группировки войск Центр по военно-политической работе Кирилл Кулаков.

«Надеюсь, что результативность наших бойцов будет во много крат выше», — сказал он, выступая перед военными.

Сообщается, что танк уничтожили осколочно-фугасным снарядом из Т-72.

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