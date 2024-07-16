Телеканал «Звезда»: российским бойцам вручили вознаграждение за уничтожение танка Abrams
Российские бойцы, задействованные в уничтожении американского танка Abrams, получили денежное вознаграждение. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В церемонии награждения участвовал заместитель командующего группировки войск Центр по военно-политической работе Кирилл Кулаков.
«Надеюсь, что результативность наших бойцов будет во много крат выше», — сказал он, выступая перед военными.
Сообщается, что танк уничтожили осколочно-фугасным снарядом из Т-72.
Более 800 выпускников филиала МГТУ имени Баумана в Мытищах получили дипломы
Захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону запросили 22 года строгого режима
Экспресс-автобусы до аэропорта Шереметьево начали ходить чаще
Трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году
Более 2 тысяч жителей Подмосковья стали донорами костного мозга
Женщина под Красноярском избила сына и заставила его выпить чистящее средство
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте