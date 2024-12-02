Телеканал «Звезда»: расчет самоходной гаубицы «Гиацинт» показал работу на Южно-Донецком направлении
Российские военные показали работу расчета самоходной гаубицы «Гиацинт» на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Журналисты выяснили, что после получения координат цели, артиллеристы поражают ее 152-миллиметровыми снарядами и уводят технику в укрытие. Там, по словам военного с позывным Дон, все продумано до мелочей — боеприпасы хранятся в специальных «погребках».
«Если снаряд с зарядом будут в одном месте, и будет прилет, то соответственно будет хуже, чем могло быть», — сообщил изданию наводчик с позывным Бен.
Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт» работал в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар, пишет сайт.