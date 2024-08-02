Телеканал «Звезда»: продукты на передовую доставляют мотоциклами и пешком

Рота обеспечения войсковой группировки «Север» ежемесячно доставляет на передовую современный армейский рацион питания. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В частные подразделения поступают различные продукты, такие как галеты, паштет, сыр, смесь орехов, кофе, готовые супы, соки, фрукты и шоколад. Для отправки на передовую выделяются два человека: водитель и старший машины.

Продукты сначала доставляются на полевой склад передовых частей. В соответствии с нормами обеспечения поступают соленья, яблоки и другие фрукты, а также свежие овощи, такие как помидоры и огурцы, при этом замены одних ингредиентов на другие происходят в зависимости от сезона, пояснил заместитель командира полка по тылу с позывным «Обоз».

Передача продуктов на передовую осуществляется малыми группами. Один боец уходит на мотоцикле, а другой — пешком. Такой метод выбран для возможности быстрой эвакуации в лесопосадку от беспилотных летательных аппаратов.

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