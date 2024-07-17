Телеканал «Звезда»: начальник расчета ЗРК назвал дроны ВСУ «легкой целью»

Начальник расчета боевой машины ЗРК «Тор-М2» с позывным Мажор назвал дроны, которые используют ВСУ на поле боя, легкой целью. Его слова передал сайт телеканала «Звезда» .

Он заявил, что для уничтожения беспилотников не требуется больших затрат.

«Особых затрат сил на него не требуется. Летают примерно на высоте 200 метров. Дроны-камикадзе, Switchblade и другие», — сказал военный.

Работа боевой машины ЗРК ведется днем и ночью. Боец уточнил, что она оснащена системой обнаружения целей в радиусе 32 километров.