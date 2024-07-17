Телеканал «Звезда»: начальник расчета ЗРК назвал дроны ВСУ «легкой целью»

Начальник расчета боевой машины ЗРК «Тор-М2» с позывным Мажор назвал дроны, которые используют ВСУ на поле боя, легкой целью. Его слова передал сайт телеканала «Звезда».

Он заявил, что для уничтожения беспилотников не требуется больших затрат.

«Особых затрат сил на него не требуется. Летают примерно на высоте 200 метров. Дроны-камикадзе, Switchblade и другие», — сказал военный.

Работа боевой машины ЗРК ведется днем и ночью. Боец уточнил, что она оснащена системой обнаружения целей в радиусе 32 километров.

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