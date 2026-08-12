Тела погибших из-за атаки в Нижнекамске граждан Узбекистана доставили на родину

Тела граждан Узбекистана, которые погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске, доставили на родину. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе агентства миграции при кабмине республики.

В результате налета погибли восемь граждан Узбекистана. Тела ввезли в страну на спецборту Минобороны республики. Расходы на доставку и погребальные мероприятия покроют за счет государственных средств.

Беспилотники ударили по хостелу в Нижнекамске — там погибли девять человек. Всего жертвами атаки стали 13 человек, еще 75 обратились к врачам.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал массированную атаку БПЛА на Нижнекамск военным преступлением.