Технологию сухого холодца разработали в Балашихе для участников СВО

Волонтер Ксения Белоусова из Балашихи разработала собственную технологию по приготовлению сухого холодца. Чтобы попробовать домашнее блюдо, нужно просто залить кипятком содержимое пакета. Первую партию наборов отправят в зону СВО.

В ГУРБ Московской области рассказали о новинке. Сухой холодец, залитый кипятком, застынет при комнатной температуре и спустя четыре часа будет готов к употреблению. В меню Ксении уже есть сухой борщ, винегрет, макароны, картошка с мясом.

«Сегодня в региональном ресурсном центре „Волонтеры Подмосковья“ прошел мастер-класс по приготовлению сухого холодца. Мы получаем обратную связь — все блюда домашние, бойцы рады и довольны», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Партию с сухим холодцом отправят из Балашихи в зону СВО. В составе груза будут также свечи, маскировочные сети, вещи, продукты.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

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