Технику и стройматериалы отправили участникам СВО из Балашихи

В Балашихе состоялась передача гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Процесс возглавил глава городского округа Сергей Юров.

В формировании помощи участвовали местная администрация, транспортные и коммунальные предприятия, а также сотрудники учреждения «Благоустройство-Балашиха».

По запросам боевых подразделений был собран груз, включающий более 40 позиций: строительные материалы, автозапчасти, аккумуляторы, инструменты, бензопилы, фанеру, кувалды и ломы. Эти ресурсы помогут бойцам обустраивать позиции, ремонтировать технику и решать повседневные задачи в сложных условиях.

«Мы поддерживаем наших солдат по их реальным потребностям, общаемся с ними во время отпусков. Каждый боец должен знать, что за ним — весь город и страна», — подчеркнул Сергей Юров.

В передаче груза участвовал военнослужащий с позывным «Гагарин», находящийся в отпуске. С 2022 года он служит в батальоне, для которого предназначена помощь, и занимается доставкой продовольствия.

Отправка груза — часть системной поддержки участников СВО. Благодаря совместным усилиям администрации и предприятий Балашихи военные регулярно получают необходимые материалы, укрепляющие их позиции на передовой.