Технику и снаряжение отправили бойцам СВО из Одинцова

В парке «Патриот» в Одинцове передали технику и экипировку для участников специальной военной операции. Акцию организовали активисты Общероссийского народного фронта и Благотворительный фонд Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Более 100 единиц транспорта, включая автомобили «Хантер» и «Нива», пикапы, снегоболотоходы, мотоциклы и квадроциклы, оснастили средствами защиты. Техника уже поступила в распоряжение военнослужащих.

«Для нас важно не только передать технику, но и обеспечить ее постоянное обслуживание и ремонт в полевых условиях», — отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Помимо транспорта, военные получили сотни единиц необходимого снаряжения: генераторы, средства связи, аппаратуру радиоэлектронной борьбы, дроны и медицинское оборудование.

«Такая высокомобильная техника позволяет оперативно эвакуировать раненых, а это напрямую влияет на спасение жизней», — пояснил военнослужащий с позывным «Алекс».

Церемонии передачи предшествовала служба в Главном храме Вооруженных Сил России.