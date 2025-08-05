Театр из Красногорска представил спектакль на фестивале молодого искусства

Красногорский народный театр «Новый город» завершил южный этап гастрольного тура с документально-театральным проектом «Народная история „Непокоренный Курск“». Артисты охватили города Новороссийск и Севастополь, а также Судак, где спектакль показали на главной сцене фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ».

Свыше трех тысяч зрителей увидели постановку Михаила Иванова за время гастрольного тура. Посмотреть спектакль пришли участники специальной военной операции и члены их семей, моряки с подшефного корабля «Георгий Победоносец», священнослужители Крымской митрополии и фронтовые священники.

Вместе с профессиональными артистами Красногорского народного театра «Новый Город» в постановке «Непокоренный Курск» приняли участие бойцы специальной военной операции, жители приграничных районов Курской области, добровольцы, врачи, волонтеры, матери и дети. Все они пережили трагические события августа 2024 года и вышли не сцену не играть, а рассказать о произошедшем от первого лица. Также участниками спектакля стали хореографы и танцоры студии современного танца Flash Dance из Дворца культуры «Подмосковье», артисты Инновационного театра балета из Инновационного культурного центра Калуги — единственного в регионе профессионального театра танца.

Российский композитор Марат Файзуллин специально для постановки написал 13 авторских произведений. Центральной музыкальной темой стала песня «Там под Курском опять бои…». Над ней работали музыканты Александр Скляр, Сергей Войтенко и Ярослав Сумишевский.

Гастрольный тур театра состоялся благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также целевому содействию Автономной некоммерческой организации «Центр творческого развития „Урбан Академия“».

В ближайшее время спектакль покажут в Курске, Санкт-Петербурге и Минске.