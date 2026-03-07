Театр Химок представил документальный спектакль на Международном фестивале

В основе документального спектакля — сцены о героизме российских военнослужащих, товарищеских отношениях и солдатских буднях, знакомые зрителям по фильмам телеканала RT.Док. Постановка напоминает, что победа — это результат общих усилий медсестер, волонтеров, военкоров и, конечно же, самих бойцов.

Творческий коллектив Химок подготовил выступление под руководством режиссера Юрия Зайцева. Композиция представляет собой переплетение кинокадров из документальных фильмов фонда RT.Doc, которые нашли воплощение в реалистичной игре актеров на сцене. Судьбы реальных героев отражаются глазами их сослуживцев.

Юрий Зайцев отметил, что у многих сотрудников театра родные и близкие сейчас находятся в зоне СВО, и каждая семья в стране ждет своих ребят домой живыми и невредимыми. По словам режиссера, для коллектива очень важно поддерживать эти семьи и выполнять свои задачи на культурном фронте во имя Победы.

Международный фестиваль документального кино прошел в Национальном центре «Россия». Главными зрителями стали участники боевых действий и их семьи. При поддержке Россотрудничества показы творческих работ также состоялись в 24 странах, включая Абхазию, Армению, Афганистан, Бангладеш, Белоруссию и Непал, а также в Донецке.