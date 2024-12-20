«Танки ездили по улицам». Жительница Курской области рассказала об эвакуации

Жительница Курской области Татьяна Зиборова обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о восстановлении региона. Женщина рассказала «Известиям» , как эвакуировалась ее семья.

«Мы выезжали 7 августа, когда весь день у нас ездили танки по улицам. Были слышны взрывы. Мне знакомые позвонили и сказали быстро уезжать. Они сказали, что в направлении Солдатского едут танки и расстреливают все движущееся», — рассказала она.

Зиборова уточнила, что их село не попало под украинскую оккупацию, но при этом оно находится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.

По словам женщины, эвакуированные жители Курской области понимают, что освобождение территорий является сложным и небыстрым процессом, однако для них важно понимать, что им делать дальше.

Во время прямой линии в Гостином Дворе Владимир Путин заявил, что все поврежденные населенные пункты в Курской области восстановят после освобождения региона от боевиков ВСУ.